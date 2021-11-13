الهند.. مقتل 26 من "الماويين" خلال اشتباكات مع قوات الشرطة غربي البلاد

قتل 26 من المتمردين الماويين على الأقل في اشتباكات مع قوات الشرطة في ضاحية غادتشيرولي، بولاية مهاراشترا، غربي الهند.

ونقل موقع تليفزيون نيو دلهي، "أن دي تي في" الهندي عن مسؤولين أمنيين قولهم إن "تبادل لإطلاق النار وقع صباح اليوم السبت في غابة على مقربة من ضاحية غادتشيرولي، عندما كانت قوات الأمن تنفذ عملية تفتيش داخل الغابة، ما أسفر عن مقتل 26 من المتمردين الماويين الشيوعيين​​​".

وأوضح المسؤولون أن "4 من أفراد الشرطة تعرضوا لإصابات بالغة وتم نقلهم باستخدام مروحية لتلقي العلاج".

والمتمردون الماويون والنكسال، هم جماعات شيوعية متطرفة، تحمل الفكر الشيوعي الماوي، وتشن عمليات عسكرية ضد قوات الأمن، لاسيما غرب الهند.

المصدر: "سبوتنيك"