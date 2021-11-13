نائبة الرئيس الأمريكي ترفض التعليق على الوضع على الحدود الروسية الأوكرانية

رفضت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، اليوم السبت، التعليق على معلومات تخص تطورات الوضع على الحدود بين روسيا وأوكرانيا.

إقرأ المزيد

وقالت هاريس أثناء مؤتمر صحفي في باريس ردا على سؤال عما إذا كانت هناك مؤشرات تدل على أن روسيا تصغي لتحذيرات الولايات المتحدة التي تطالبها بإبعاد قواتها عن الحدود الأوكرانية: "لا أستطيع أن أناقش معكم معلومات سرية، لكن الوضع بالطبع يثير قلقنا العميق".

وكان رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي قال أمس الجمعة إن الولايات المتحدة لا تعتبر في الوقت الراهن أن مناورات القوات الروسية قرب حدود أوكرانيا تحمل طابعا عدوانيا.

وفي وقت سابق نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف صحة المزاعم عن تخطيط روسيا لغزو أوكرانيا، مشددا على أن روسيا لا تشكل خطرا على أحد، لكنها تتخذ ما يلزم لضمان أمن حدودها في حال رصدها تحركات استفزازية من قبل خصومها قربها. وأوضح بيسكوف أنه يقصد بالخصوم دول حلف الناتو، مشيرا إلى أن هذه الدول تمارس أنشطة مكثفة على مقربة مباشرة من الحدود الروسية.

المصدر: "تاس"