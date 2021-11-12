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أفغانستان.. "طالبان" تجمع المدمنين في كابل لمعالجتهم وإعادة تأهيلهم (صورة)

أخبار العالم

أفغانستان..
Reuters
أرشيف
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة قيل إنها لعملية جمع ونقل عشرات من مدمني المخدارت من شوارع مدينة کابل الأفغانية لمعالجتهم وإعادة تأهيلهم.

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ويتلقى آلاف الشباب العلاج في مستشفيات أفغانستان، أملا في التعافي من إدمان المخدرات.

وفي وقت سابق، أجرى فريق من وكالة "الأناضول"، زيارة إلى مركز ابن سينا بمنطقة "كابل باي" بالعاصمة الأفغانية، وهو أكبر مستشفى لعلاج مدمني المخدرات في البلاد بسعة 1200 سرير.

ويعمل المركز بكامل طاقته، وبكادره المؤلف من 450 فردا، منهم 110 أطباء ومعالجين نفسيين.

ويتم جمع الشباب المدمنين عادة من أسفل الجسور والأماكن المهجورة بالمدينة ثم يخضعون لفترة علاج تستمر 45 يوما.

وتجبر الحكومة الشباب المدمنين على تلقي العلاج، إلا أن بعضهم يتقدمون طواعية للمركز من أجل التعافي.

المصدر: الأناضول

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