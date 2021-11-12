حكم بالسجن 11 عاما على صحفي أمريكي معتقل في ميانمار

أعلنت صحيفة "فرونتير ميانمار" الجمعة أن حكما بالسجن 11 عاما صدر بحق الصحافي الأمريكي، داني فينستر، المحتجز منذ مايو الماضي من قبل المجلس العسكري في بورما.

وقالت الصحيفة إنها "تشعر بخيبة أمل شديدة من قرار اليوم بالحكم على رئيس تحريرها داني فينستر بالسجن لمدة إجمالية تصل إلى 11 عاما لثلاث تهم" هي التحريض على المعارضة وتشكيل جمعيات غير قانونية وانتهاك قانون الهجرة.

وفي قضية منفصلة، وجهت إلى الصحافي تهمتا الإرهاب والتحريض على الفتنة ويمكن أن يحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

BREAKING: A Myanmar junta court sentenced detained American journalist Danny Fenster to 11 years in prison on three charges on Friday, according to his employer, Frontier Myanmar. Our report is forthcoming. pic.twitter.com/agsavffqut — Myanmar Now (@Myanmar_Now_Eng) November 12, 2021

المصدر: أ ف ب