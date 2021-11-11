صحيفة: النيابة البريطانية تسمح لأسانج بالزواج بخطيبته في سجنه

نقلت صحيفة "صن" البريطانية عن مصادر مطلعة أن مؤسس موقع "ويكيليكس" المسجون حاليا في المملكة المتحدة، جوليان أسانج، حصل على سماح من النيابة الملكية للزواج بخطيبته، ستيلا موريس.

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وذكرت الصحيفة أن النيابة الملكية سمحت هذا الأسبوع لأسانج وموريس بإقامة حفل زفاف داخل سجن بيلمارش حيث يقضى حاليا مؤسس "ويكيليكس" عقوبته.

وأوضح التقرير أن حفل الزفاف قد يقام في ديسمبر بحضور عدد محدود من الضيوف من المسجونين بينهم شاهدان بطريقة كاثوليكية.

وسبق أن رفع أسانج وموريس دعوى قضائية ضد وزير العدل البريطاني، دوميكي راب، ومديرة سجن بيلمارش، حيث اتهماهما بمنعهما من الزواج.

ويكافح الاثنان من أجل الحصول على إذن بتسجيل زواجهما منذ مايو 2021، عندما طلبت خطيبة أسانج من كاهن السجن تنظيم الحفل لكن دون جدوى. ثم راجعت موريس مكتب مدير السجن في 7 أكتوبر للحصول على إذن بالزواج، لكن لم تتلق أي رد أيضا.

وأسانج (50 عاما) وموريس (38 عاما) مرتبطان بالخطوبة منذ 5 سنوات، وهما من الكاثوليك الملتزمين.

ويلاحق أسانج في الولايات المتحدة لنشره عام 2010 على موقع "ويكيليكس" أكثر من 700 ألف وثيقة تتعلق بنشاطات واشنطن العسكرية والدبلوماسية.

وتنظر محكمة لندن العليا في طعن تقدمت به الحكومة الأمريكية ضد قرار القضاء البريطاني، عدم تسليم أسانج لواشنطن.

المصدر" "صن" + وكالات