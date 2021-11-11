إعلام عبري: الإسرائيليان المعتقلان في تركيا سيعرضان الجمعة على محكمة وقد يتم ترحيلهما

قالت "هيئة البث الإسرائيلي" إن المتهمين الإسرائيليين اللذين اعتقلا في تركيا بتهمة التجسس سيعرضان غدا على محكمة تركية لأول مرة منذ اعتقالهما.

ونقلت الهيئة عن محامي الدفاع أنه التقاهما، وقال إنه قد يتم إطلاق سراحهما غدا (الجمعة) وترحيلهما، نافيا أن يكون الزوجان قاما بأي أعمال تجسسية، وأكد أن كل ما قاما به يندرج ضمن الإجازة السياحية.

وأضاف أن أجهزة المخابرات التركية تحقق مع المتهمين، ولا تتوافر حتى الآن معلومات رسمية عن القضية.

وكشفت الهيئة بعض التفاصيل المتعلقة باعتقالهما، قائلة إن نادلة في المجمع الذي كانا فيه، هي التي نقلت المعلومات عن الصور التي التقطاها في تركيا.

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وتداولت وسائل إعلام أن سبب اعتقال الزوجين هو أنهما التقطا صورا لمنزل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

جاء ذلك بعد شهر على تأكيد وسائل إعلام تركية اعتقال 15 شخصا داخل البلاد بتهمة التجسس لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد".

المصدر: قناة "كان" العبرية