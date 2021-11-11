اعتقال أمريكيين وبريطانيين في إثيوبيا

اعتقلت السلطات الإثيوبية أمريكيين وبريطانيين ضمن اعتقالات جماعية تمت على أساس عرقي واستهدفت عرقية تيغراي والمؤيدين لها حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".

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وقالت الوكالة إن أمريكيين اثنين على الأقل بين المحتجزين من عرقية تيغراي، كما أن بريطانيا تعتقد أن "عددا قليلا للغاية من مواطنيها قد تم اعتقالهم"، وذلك وسط حالة الطوارئ الجديدة المفروضة في البلاد التي تتصاعد فيها الحرب.

وأضافت الوكالة أنه تم بالفعل اعتقال الآلاف من عرقية تيغراي في العاصمة أديس أبابا وفي أنحاء ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، وزادت المخاوف من حدوث المزيد من مثل هذه الاعتقالات اليوم الخميس حيث أمرت السلطات أصحاب العقارات بتسجيل هويات المستأجرين لدى الشرطة.

وتقول الحكومة الإثيوبية إنها تحتجز أشخاصا يشتبه في دعمهم لقوات إقليم تيغراي التي تقترب من أديس أبابا في حرب مستمرة منذ عام مع القوات الإثيوبية.

بينما تقول منظمات حقوقية ومحامون إن الاعتقالات – التي شملت الأطفال وكبار السن – تبدو على أساس العرق.

وقالت الحكومة البريطانية لـ "أسوشيتد برس" إنها أثارت قضيته مع السلطات الإثيوبية.

ونقلت الوكالة عن ابنة مواطن بريطاني أن والدها كان يعيش في المملكة المتحدة منذ أكثر من ربع قرن وكان يزور إثيوبيا للعمل على دراسات الدكتوراه الخاصة به عندما تم اعتقاله من منزله في العاصمة في الأول من نوفمبر.

وأكدت أن والدها "ليس منخرطا مطلقا فيما يحدث"، وعزت اعتقاله "إلى مجرد كونه إنسانا من تيغراي".

المصدر: وكالة "أسوشيتد برس"