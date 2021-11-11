كوبا.. دعوت لمسيرة سلمية صامتة يوم 15 نوفمبر

تداعى المعارضون في كوبا، إلى تنظيم مسيرة سلمية صامتة يوم 15 نوفمبر الحالي، لمطالبة الحكومة بحقوقهم واحتياجاتهم الأساسية. وذلك بعد أربعة أشهر من احتجاجات 11 يوليو المطالبة بالحرية.

وطلب المعارضون في سبتمبر الإذن من الحكومة بتنظيم "مسيرة مدنية من أجل التغيير" في منتصف نوفمبر، إلا أنه ورغم رفض طلبهم، فإن المحتجين يخططون للمضي قدما في المسيرة.

والدعوة للاحتجاجات تقودها مجموعة على "فيسبوك" تسمى Archipielago، وقالت في منشور في 4 نوفمبر إن لديها 31501 عضو، تتراوح أعمار غالبيتهم بين 25 و44 عاما.

وطلبت في منشور آخر من الذين يعتزمون المشاركة في المسيرة، ارتداء الملابس البيضاء وحمل مناديل بيضاء "كشكل من أشكال التظاهر السلمي"، والسير في صمت لإبراز الطابع السلمي وغير الاستفزازي للمسيرة وعدم ترديد أي شعارات، وعدم إهانة الحكومة، ووضع الأعلام الكوبية أو الرايات البيضاء على النوافذ والشرفات، وذلك من بين عدة أمور أخرى.

وكانت الحكومة الأمريكية هددت بفرض عقوبات على هافانا بعد موجة من الاعتقالات في أعقاب احتجاجات 11 يوليو، والتي يعتقد أنها الأكبر منذ ثورة كاسترو عام 1959. وتقول السلطات الكوبية إن المعتقلين مذنبون بارتكاب جرائم منها الإخلال بالنظام العام ومقاومة الاعتقال والتخريب.

المصدر: RT + "رويترز" + ClickOrlando