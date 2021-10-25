الرئيس الكوبي: لدينا ما يكفي من الثوار لمواجهة أي تظاهرات

حذر الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل من أن هناك عددا كافيا من الثوار لمواجهة أي نوع من التظاهرات، وذلك ردا على إعلان جماعات معارضة عزمها على التظاهر في الـ15 من نوفمبر بلا ترخيص.

وقال دياز كانيل السكرتير الأول لـ"الحزب الشيوعي الكوبي" وزعيمه في ختام الجلسة العامة للجنة المركزية المكونة من 114 عضوا، إن "هناك عددا كافيا من الثوار لمواجهة أي نوع من التظاهرات التي تسعى إلى تدمير الثورة"، مشددا على أن ذلك سيتم بظل "احترام الدستور" و"بقوة وشجاعة".

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وأضاف: "فليعلم الإمبرياليون أنهم سيضطرون للقتال مع شعب ليس مخدوعا، شعب كثير بما فيه الكفاية، شجاع وبطولي بما يكفي للقتال، ولا يخشى التهديدات".

وحضر الاجتماع سلفه راوول كاسترو الذي بات ظهوره قليلا منذ تقاعده في أبريل.

وأبقت مجموعة النقاش السياسي المعارضة "آرتشيبييلاغو" على دعوتها إلى التظاهر في 15 نوفمبر في هافانا وسبع مناطق أخرى، رغم أن السلطات حظرت الأسبوع الماضي هذه المظاهرات محذرة المنظمين من التبعات الجزائية إذا استمروا في مبادرتهم.

وقال المنظمون إن هذه التظاهرة تهدف إلى "إحداث التغيير وإطلاق سراح السجناء السياسيين".

وتعتبر الحكومة الكوبية الاحتجاجات "جزءا من استراتيجية تدعمها واشنطن لتغيير النظام" في كوبا.

المصدر: "أ ف ب"