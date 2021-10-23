كوبا.. الحكم بالسجن 10 سنوات على متظاهر شارك في احتجاجات الصيف

حكم في كوبا بالسجن 10 سنوات على متظاهر أدين بازدراء النظام العام والإخلال به، في أشد عقوبة تصدر ضد متظاهر شارك في احتجاجات غير مسبوقة عصفت بكوبا في الـ11 من يوليو.

وحكمت المحكمة في سان خوسيه دي لاس لاخاس الواقعة على 35 كم عن هافانا على روبرتو بيريز فونسيكا البالغ 38 عاما بالسجن 10 سنوات، بتهمة الازدراء والاعتداء وتعكير النظام العام والتحريض على الجريمة، وفق ما ورد في الحكم الصادر بتاريخ 6 أكتوبر.

ودان قضاة المحكمة الثلاثة المتظاهر استنادا إلى شهادة شرطي أفاد بأن "روبرتو بيريز فونسيكا حث الناس في 11 يوليو على التجمع وإلقاء الحجارة والزجاجات" الحارقة على رجال الشرطة.

وفي 11 يوليو تظاهر آلاف الكوبيين منادين "لتسقط الديكتاتورية" و"نحن جائعون"، وأدت التظاهرات إلى مقتل شخص وإصابة العشرات وتوقيف قرابة ألف شخص فيما لا يزال حوالى 500 شخص قيد الاعتقال.

وتتهم الحكومة المتظاهرين بالسعي للإطاحة بالسلطة بدعم من الولايات المتحدة.

المصدر: أ ف ب