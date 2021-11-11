بولندا تؤكد أنها لن تسمح بدخول المهاجرين من الحدود مع بيلاروس إلى أراضيها

أعلنت بولندا، اليوم الخميس، أنها لن تسمح بدخول المهاجرين المتواجدين على حدودها مع بيلاروس إلى أراضيها.

وصرحت وزارة الخارجية البولندية، بأن الوضع على الحدود مع بيلاروس هادئ، ولم ترصد محاولات لاختراق المهاجرين لحدودها خلال الليلة الماضية.

وقال المتحدث باسم الخارجية البولندية، لوكاش ياسينا، في تصريح صحفي: "نقول دائما لزملائنا البيلاروسيين أنه يمكننا إرسال كل شيء (مساعدات إنسانية). لكن لا يمكن فعل أي شيء آخر ... ولن نسمح لهؤلاء الأشخاص (المهاجرين) بالدخول".

وكانت بولندا قد أعلنت في وقت سابق أنها سجلت نحو 600 محاولة للعبور غير الشرعي للحدود البولندية من جانب أراضي بيلاروس.

المصدر: تاس