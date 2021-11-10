بولندا تدفع بقوات لصد المهاجرين وبيلاروس تزودهم بمساعدات إنسانية

قال وزير دفاع بولندا ماريوش بلاشاك، إن حوالي 15 ألف عسكري، يقومون حاليا بتوفير الأمن على الحدود البولندية- البيلاروسية.

وأضاف الوزير: "حاليا ينتشر حوالي 15 ألف عسكري على الحدود". ولم يستبعد الوزير البولندي، أن يستمر هذا العدد في الزيادة.

يوم أمس الثلاثاء أفاد بلاشاك بأن 13000 عسكري يساعدون في حراسة الحدود.

من جانبها، أفادت وكالة BELTA للأنباء بأن الصليب الأحمر وأعضاء مجلس الجمهورية، نقلوا مساعدات إنسانية إلى الحدود البيلاروسية البولندية.

Красный Крест и члены Совета Республики передали гуманитарную помощь на белорусско-польскую границу. В гуманитарной помощи, доставленной для беженцев на границу, - продукты питания, теплая одежда, одеяла - то, что в чем они крайне сейчас нуждаются. pic.twitter.com/JUG7iFGlcf — БЕЛТА (@beltanews) November 9, 2021

ويتم تسليم المساعدات الإنسانية إلى اللاجئين عند الحدود، وهي تتضمن الطعام والملابس الدافئة والبطانيات - هي ما يحتاجون إليه الآن بشكل عاجل.

المصدر: وكالات