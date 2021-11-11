إصابة 11 طالبا بانفجار قنبلة في جامعة بمنطقة ناطقة بالإنكليزية في الكاميرون

أصيب 11 طالبا بجروح إثر انفجار عبوة ناسفة في جامعتهم بمدينة بويا جنوب غربي الكاميرون عاصمة إحدى المنطقتين الناطقتين بالإنكليزية، اللتين تخوض فيهما جماعات مسلحة تمردا انفصاليا.

وقال نائب عميد الجامعة هوراس نغومو مانغا في تصريح لإذاعة "سي ار تي في" الحكومية الكاميرونية، إن "العبوة الناسفة ألقيت من سطح مدرج الجامعة وسقطت على الأرض وانفجرت".

وأضاف أن الانفجار "أسفر عن إصابة 11 طالبا بجروح، هم فتى وعشر فتيات"، مشيرا إلى أن حالتهم "مستقرة".

ولم يذكر المسؤول الجامعي أي تفاصيل عن طبيعة العبوة الناسفة والجهة التي يحتمل وقوفها خلف الهجوم.

إقرأ المزيد

ولم تتبن أي جهة الهجوم، لكن الانفصاليين المسلحين يهاجمون بانتظام المدارس والجامعات التي يتهمونها بتعزيز التعليم باللغة الفرنسية، كما كثف المتمردون في الآونة الأخيرة هجماتهم على الجيش بعبوات ناسفة يدوية الصنع.

وبويا هي عاصمة المنطقة الجنوبية الغربية التي تشكل مع جارتها الشمالية الغربية المنطقتين الناطقتين بالإنكليزية في بلد يتحدث غالبية سكانه الفرنسية.

ومنذ 4 سنوات تشهد هاتان المنطقتان تمردا مسلحا تتخلله مواجهات شبه يومية بين الجيش وجماعات انفصالية تطالب باستقلال "أمبازونيا"، الاسم الذي تطلقه هذه الجماعات الناطقة بالإنكليزية على منطقتيهما.

وأسفر النزاع الانفصالي في الكاميرون منذ 2017 عن سقوط أكثر من 3500 قتيل ونزوح 700 ألف مهجر، وفقا للأمم المتحدة ومنظمات دولية.

المصدر: فرانس برس