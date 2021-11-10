"بوينغ" توافق على تعويض ذوي ضحايا كارثة الطائرة الإثيوبية
Reuters MAHEDER HAILESELASSIE
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وافقت شركة "بوينغ" الأمريكية على تعويض أهالي ضحايا كارثة طائرة "بوينغ 737 ماكس" التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية عام 2019.
ولم يتم الكشف عن حجم التعويضات، ومن المقرر أن تقر المحكمة الاتفاق بين الطرفين.
يذكر أن حادث طائرة "بوينغ 737 ماكس" للخطوط الجوية الإثيوبية التي كانت في رحلة من أديس أبابا إلى نيروبي أسفر عن مقتل 157 شخصا.
المصدر: نوفوستي
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