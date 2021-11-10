جونسون: المفاوضات في غلاسكو تزداد تعقيدا بسبب اتساع هوة الخلافات

قال رئيس الوزراء البريطاني إن المفاوضات في غلاسكو حيث تنعقد قمة المناخ "كوب 26"، "تزداد تعقيدا بسبب هوة الخلافات بين الدول وتصوراتها".

وفي مؤتمر صحافي في المدنية الأسكتلندية، حذر جونسون من "الوضع الماساوي الذي آل إليه كوكب الأرضا"، داعيا إلى "تفادي المواجهة والتعاون والتنسيق لإنقاذ ما يمكن إنقاذه".

ورأى أن القمة "حقّقت تقدما نحو إبطاء وتيرة التغيّر المناخي. أمامنا بضعة أيام ولا يزال هناك عمل كثير يجب القيام به".

وقبل أقل من يومين على موعد اختتام مؤتمر "كوب26" سأل جونسون نظراءه من قادة دول العالم "هل ستساعدوننا على التوصل لذلك، هل ستساعدوننا على اغتنام هذه الفرصة أم هل ستعيقوننا؟".

وقال جونسون "من المحبط للغاية رؤية بلاد تغنّت علنا" بتوقيعها اتفاق باريس، تتّجه إلى "الفشل"، في إشارة إلى اتفاق المناخ الرامي إلى حصر الاحترار العالمي "بما دون" درجتين مئويتين وإذا أمكن بـ1,5 درجة مئوية.

المصدر: RT + "رويترز"