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محمد بن راشد: الإمارات جاهزة لاستضافة مؤتمر "COP28" حول المناخ في 2023 حال فوزها

مال وأعمال

محمد بن راشد: الإمارات جاهزة لاستضافة مؤتمر
Reuters Christopher Pike
دبي
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أعلن محمد بن راشد، حاكم دبي رئيس الوزراء الإماراتي، أن بلاده جاهزة لاستضافة مؤتمر "COP28" حول المناخ في 2023 حال فوزها.

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال محمد بن راشد: "دولة الإمارات تقدمت بطلب لاستضافة مؤتمر "COP28 في 2023"...أكبر مؤتمر عالمي لرؤساء الدول وحكوماتها حول قضايا المناخ والبيئة".

وأضاف: "أيدت طلبنا الكثير من الدول ونتطلع لإعلان اختيار الدولة المستضيفة خلال اليومين القادمين"، مؤكدا أن "الإمارات ستكون جاهزة للحدث العالمي حال فوزها بالاستضافة". 

المصدر: RT

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