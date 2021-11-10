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بلجيكا تعتزم إتاحة جرعة ثالثة معززة من لقاحات كوفيد للجميع

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بلجيكا تعتزم إتاحة جرعة ثالثة معززة من لقاحات كوفيد للجميع
Reuters
بلجيكا تعتزم إتاحة جرعة ثالثة معززة من لقاحات كوفيد للجميع
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أعلنت السلطات البلجيكية يوم الأربعاء موافقتها على خطة لإتاحة جرعة معززة من اللقاح المضاد لكوفيد لكل من يرغب ذلك.

وصرح وزراء الصحة في أقاليم البلاد المختلفة بأنه إضافة إلى الجرعات المعززة للعاملين في مجال الصحة والفئة العمرية فوق 65 عاما التي بدأ منحها جرعة معززة بالفعل، ستبدأ السلطات في إعداد حملة تطعيم بلقاحات معززة للجميع.

كما وافقت السلطات الصحية على جرعة معززة للحاصلين على لقاح "جونسون آند جونسون" ذي الجرعة الواحدة.

ورغم أن بلجيكا تتمتع بأحد أعلى معدلات التطعيم في أوروبا، إلا أنها تكافح حاليا لاحتواء موجة رابعة من الجائحة.

المصدر: أ ب

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