وسائل إعلام: أوكرانيا تسيّر طائرة "بيرقدار" في أجواء دونباس

ذكر موقع "المعلق العسكري" عبر "تيليغرام" نقلا عن بوابة PlaneRadar.ru المتخصصة بمتابعة حركة الطائرات، أن القوات الأوكرانية أطلقت طائرة "بيرقدار" تركية الصنع باتجاه دونباس.

وأشار الموقع إلى أن "طائرة "بيرقدار تي بي 2" حلقت باتجاه دونباس، لكنها عادت وغيرت مسارها من جديد متوجهة إلى قاعدة انطلاقها".

واستخدمت القوات المسلحة الأوكرانية طائرة "بيرقدار" لأول مرة في الأعمال العدائية في دونباس في 26 أكتوبر الماضي.

ووفقا للصحفي الأوكراني يوري بوتوسوف، استهدفت الطائرة مدافع هاون في مواقع اللواء الآلي 93 بجمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة استقلالها من جانب واحد في دونباس جنوب شرقي أوكرانيا.

ووصفت وزيرة خارجية دونيتسك الشعبية ناتاليا نيكونوروفا المعلومات عن استخدام الطائرة التركية بدون طيار من قبل أوكرانيا في سياق الأعمال العدائية بأنها "مزيفة".

بدوره، أعلن رئيس الأركان العامة الأوكرانية سيرغي شابتالا أن قواته ستستخدم طائرات "بيرقدار" في "حال استشعارها أي خطر يهددها".

وقال: "نحن نستخدم طائرات "بيرقدار" في حال كانت هناك تهديدات على قواتنا، وهذه التهديدات بحاجة إلى أن يتم تحييدها من أجل إنقاذ أرواح جنودنا.. سيكون استخدام الطائرة المسيرة ظرفيا".

ووفقا لاتفاقيات مينسك، يحظر استخدام الطائرات بدون طيار في دونباس، باستثناء تلك التابعة لبعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، المعنية بمراقبة خط التماس بين قوات دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين من جانب واحد، وقوات كييف.

المصدر: وكالات