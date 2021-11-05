أوكرانيا تكشف عن موعد استخدام طائرات "بيرقدار" التركية مرة أخرى

أعلن رئيس الأركان العامة الأوكرانية سيرغي شابتالا أن قواته ستستخدم طائرات "بيرقدار" المسيّرة تركية الصنع، في "حال استشعارها أي خطر يهددها".

وقال: "نحن نستخدم طائرات "بيرقدار" في حال كانت هناك تهديدات على قواتنا، وهذه التهديدات بحاجة إلى أن يتم تحييدها من أجل إنقاذ أرواح جنودنا.. سيكون استخدام الطائرة المسيرة ظرفيا".

وأعلنت الأركان الأوكرانية في وقت سابق أن "الجيش استخدم لأول مرة طائرة "بيرقدار" تركية الصنع في دونباس جنوب شرقي أوكرانيا، حيث دمرت عددا من مدافع الهاون" لقوات دونيتسك الشعبية.

بدوره، قال وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا إن "استخدام كييف هذه الطائرة لا ينتهك اتفاقيات مينسك" للتسوية في دونباس.

ووصف المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا استخدام أوكرانيا طائرات "بيرقدار" في دونباس، بأنها "لعبة خطيرة للغاية، وقد لا تتخيل كييف عواقبها".

ووفقا لاتفاقيات مينسك، يحظر استخدام الطائرات بدون طيار في دونباس، باستثناء تلك التابعة لبعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، المعنية بمراقبة خط التماس بين قوات دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين من جانب واحد، وقوات كييف.

المصدر: "نوفوستي"