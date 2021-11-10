رئيسة وزراء نيوزيلندا تتعرض لموقف طريف خلال بث مباشر على "فيسبوك" (فيديو)

تعرضت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن لموقف طريف خلال بث مباشر على "فيسبوك" حول تطورات استجابة البلاد لفيروس كورونا.

وكانت أرديرن في منتصف حديثها عندما قاطعتها ابنتها نيف البالغة من العمر 3 سنوات، وهي تنادي: "مامي؟".

وردت رئيسة وزراء نيوزيلندا: "من المفترض أن تكوني في السرير، يا حبيبتي".

وأضافت قبل أن تطلب من ابنتها العودة إلى جدتها "حان وقت النوم عزيزتي.. عودي إلى الفراش، سأراك بعد ثانية".

وضحكت قائلة: "حسنا، لقد كان ذلك وقت نوم فاشل، أليس كذلك".

هذا، وباءت محاولة الوزيرة بالفشل حيث عادت نيف مرة ثانية لوالدتها، حيث ردت أرديرن "أنا آسفة يا عزيزتي، لقد استغرق الأمر وقتا طويلا"، قبل الإعلان عن أنها ستنهي البث المباشر.

المصدر: وسائل إعلام + "فيسبوك"