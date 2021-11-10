باكستان.. استجواب رئيس الوزراء حول محادثات مع "طالبان باكستان"

استجوبت المحكمة العليا الباكستانية رئيس الوزراء حول محادثات السلام التي أجراها مع "طالبان باكستان" المسؤولة عن هجوم عام 2014 على مدرسة عسكرية الذي أسفر عن مقتل نحو 150 شخصا.

واستجوب القضاة رئيس الوزراء عمران خان بعد أن استدعته المحكمة العليا، مانحة إياه مهلة قصيرة، وذلك بعد يومين من إعلان الحكومة ابرام وقف لإطلاق النار لمدة شهر مع "طالبان الباكستانية"، وهي جماعة منفصلة عن حركة "طالبان" الأفغانية.

وسأل القضاة خان عما إذا كنا "نعيدهم (حركة طالبان الباكستانية) إلى طاولة المفاوضات بدلا من اتخاذ إجراءات ضدهم"، بحسب ما أوردت صحيفة "دون" الباكستانية.

وأضافت الصحيفة أن القضاة سألوا خان "أنت في السلطة. والحكومة معك أيضا. ماذا فعلت؟ أحضرت مذنبين إلى طاولة المفاوضات"، في إشارة الى الهجوم على المدرسة.

من جانبه وعد خان باتخاذ إجراءات ضد المتهمين بالإهمال، الذي تسبب في وقوع الهجوم، وذلك بعد تحقيق جديد. وستعقد جلسة الاستماع التالية بعد أربعة أسابيع.

وواجه خان انتقادات لإجرائه محادثات مع "طالبان"، التي وافقت على وقف إطلاق النار حتى 9 ديسمبر. وقال طرفا الاتفاق إن حكومة "طالبان" في أفغانستان توسطت في الاتفاق أملا في ضمان السلام في باكستان.

وأثارت الهدنة غضب كثير من الباكستانيين المعارضين لإجراء محادثات سلام مع المتشددين.

المصدر: AP