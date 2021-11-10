استطلاع: ثلاثة أرباع الأمريكيين يعتبرون أن "فيسبوك" يضر بالمجتمع

أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجرته خدمة SSRS بتكليف من قناة "سي أن أن" الأمريكية، أن ثلاثة أرباع الأمريكيين يعتبرون أن موقع "فيسبوك" يضر بالمجتمع الأمريكي.

وخلص الاستطلاع إلى أن "76% من الأمريكيين مقتنعون بأن "فيسبوك" لا يسهم في مجتمع أفضل، ولكن له تأثير معاكس، فيما عارض هذا الرأي 11% من المشاركين".

من جهتها، أكدت قناة "سي أن أن" على أن "التقييم السلبي لتأثير الشبكة الاجتماعية على الناس يسود بين جميع الفئات العرقية والدينية والجنسية من مختلف الأعمار، وحتى بين أولئك الذين يعتبرون أنفسهم مستخدمين أكثر أو أقل نشاطًا على فيسبوك، ومن بين هؤلاء، عبر 70% من المشاركين عن رأيهم في الآثار الضارة للشبكة الاجتماعية، و14% لم يوافقوا عليها".

وأوضحت، أن "الأكثر انتقادا، حسب الاستطلاع، هم مؤيدو الحزب الجمهوري 82%".

ولفتت إلى أن "أكثر من نصف الأمريكيين 55% لا يميلون إلى إلقاء اللوم على الشبكة الاجتماعية بسبب هذا التأثير السلبي، معتقدين أن سبب ذلك هو كيفية استخدام الشبكة، فيما يعتقد 45% من المشاركين أن هذا نتيجة لكيفية تنظيم داخل فيسبوك نفسها".

وتابعت: "تحدث 53% من المشاركين في الاستطلاع لصالح تشديد اللوائح الفيدرالية لأنشطة فيسبوك، فيما عارضه 11%، وطالبوا بإضعاف الرقابة، ولم ير 35% الحاجة إلى تغيير أي شيء".

وشمل الاستطلاع، الذي تم إجراؤه في الفترة من 1 إلى 4 نوفمبر الجاري، 1004 من البالغين الأمريكيين.

المصدر: "تاس"