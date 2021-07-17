"فيسبوك" ترفض انتقادات بايدن على المعلومات المضللة

رفضت شركة "فيسبوك" انتقادات الرئيس الأمريكي جو بايدن الموجهة لموقع التواصل الاجتماعي بشأن المعلومات المضللة حول فيروس كورونا.

وقالت "فيسبوك" في بيان لها يوم الجمعة: "نحن لن نولي اهتماما بالاتهامات غير المدعومة بالوقائع".

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وأشارت "فيسبوك" إلى أن أكثر من ملياري شخص اطلعوا على معلومات مبنية على مصادر موثوق بها حول كوفيد-19 واللقاحات على موقعها، وهذا أكثر مما هو في أي موقع على الإنترنت، حسب الشركة.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد صرح في وقت سابق بأن المعلومات المضللة حول فيروس كورونا التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي "تقتل الناس".

المصدر: فرانس برس