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الاتحاد الأوروبي يلوح بإجراءات "سريعة وفعالة" ضد بيلاروس والدول التي ترسل مهاجرين إليها

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الاتحاد الأوروبي يلوح بإجراءات
Reuters
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أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل اليوم الأربعاء أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يعتزمون في 15 نوفمبر بحث عقوبات أوروبية جديدة ضد بيلاروس والدول التي ترسل المهاجرين إليها.

وأكد ميشيل أن الاتحاد الأوروبي سيستخدم كافة الأدوات بما في ذلك الدبلوماسية، لتجاوز أزمة الهجرة على الحدود البولندية البلاروسية، مضيفا أن بروكسل ستنظر في إمكانية تمويل إنشاء بنية تحتية لحماية حدود بولندا.

وشدد المسؤول على أن الاتحاد الأوروبي مستعد لاتخاذ إجراءات "فعالة سريعة وملموسة" ضد الدول التي ترسل المهاجرين إلى بيلاروس.

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يأتي ذلك تزامنا مع دعوة رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيتسكي لعقد قمة للاتحاد الأوروبي في أقرب وقت ممكن، لمناقشة الوضع على الحدود البولندية البيلاروسية وتشديد العقوبات على بيلاروس.

المصدر: وكالات

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