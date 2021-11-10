البابا فرنسيس: العالم وبولندا يحتاجان اليوم إلى رجال ذوي قلب كبير

أكد البابا فرنسيس أن "العالم يحتاج اليوم إلى رجال ذوي قلب كبير، وأن الحرية يجب أن تدار على أساس محبة الله والوطن والإخوة".

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وخلال تحيته المؤمنين الناطقين باللغة البولندية خلال اللقاء المفتوح مع الناس المقام في قاعة بولس السادس، ذكر البابا أنه يمر غدا يوم الاستقلال الوطني لبولندا، فـ"لنشكر الرب على هبة الحرية، ولنتذكر أنه كما قال القديس يوحنا بولس الثاني، يجب أن تدار الحرية على أساس محبة الله والوطن والإخوة".

وأضاف "إن العالم وبولندا اليوم يحتاجان إلى رجال ذوي قلب كبير، يخدمون بتواضع ومحبة، يباركون ولا يلعنون، يملؤون الأرض بالبركة، أمل السلام وكل الخير".

المصدر: آكي