سلطات بولندا قلقة من أن "بيلاروس قد تقوم بتسليح المهاجرين"

قال المتحدث باسم الحكومة البولندية بيوتر ميولر، إن سلطات بلاده تخشى أن "تقوم الهيئات الأمنية البيلاروسية المختصة، بتزويد المهاجرين غير الشرعيين بالأسلحة".

وأضاف في مقابلة نشرت على موقع Wirtualna Polska : "أحد الاحتمالات التي لدينا في التحليل، هو احتمال قيام عناصر الهيئات الأمنية البيلاروسية، على سبيل المثال، بتزويد شخص واحد أو شخصين أو ثلاثة من الأشخاص الموجودين في هذه المجموعات هؤلاء الناس، بالسلاح".

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وأشار إلى "أن ذلك سيدفع بالوضع هناك، إلى حالة وإلى موقف يتعلق باستخدام هذا السلاح، وبعد ذلك سنواجه أزمة على الحدود البولندية البيلاروسية".

وتابع المتحدث البولندي: "وبعد ذلك، بالطبع، ستقول السلطات البيلاروسية إنه لا علاقة لها على الإطلاق بهذا الأمر".

في الآونة الأخيرة، حاولت مجموعات كبيرة العدد من المهاجرين بشكل دوري، اختراق الحدود من بيلاروس إلى بولندا. وفي الليلة الماضية حاولت مجموعتان كبيرتان من المهاجرين اختراق حواجز الأسلاك الشائكة.

المصدر: نوفوستي