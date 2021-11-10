لافروف يعلن ظهور تهديدات جديدة في مجال مراقبة التسلح

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إنه أخذت تظهر تحديات وتهديدات جديدة في مجال مراقبة والحد من التسلح، تقوض الاستقرار الاستراتيجي.

وأضاف لافروف قبيل جلسة هيئتي الرئاسة لوزارتي الخارجية الروسية والبيلاروسية: "علينا أن نناقش الوضع في مجال عدم الانتشار ونزع السلاح ومراقبة التسلح. يتسم الوضع في هذا المجال بالتوتر المتزايد وعدم القدرة على التنبؤ وتفاقم التحديات القديمة وظهور تحديات جديدة".

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وتابع لافروف: "يتواصل تآكل الهيكل الدولي القائم لمراقبة التسلح، وتزايد العوامل العسكرية - السياسية التي تقوض الاستقرار الاستراتيجي العالمي".

غدا الأربعاء تستضيف موسكو الاجتماع السنوي المشترك لهيئتي الرئاسة لوزارتي الخارجية الروسية والبيلاروسية. وسيرأس الجلسة وزيرا الخارجية سيرغي لافروف، وفلاديمير ماكي.

المصدر: نوفوستي