بريطانيا.. إجلاء سفيرة إسرائيل من حفل تحت حراسة مشددة بسبب متظاهرين مؤيدين لفلسطين

اضطرت السلطات البريطانية إلى إجلاء سفيرة إسرائيل لدى المملكة المتحدة من حفل أقيم أمس الثلاثاء في كلية لندن للاقتصاد، بسبب مظاهرة كبيرة مؤيدة للقضية الفلسطينية نظمت في الموقع.

وتداولت وسائل إعلام لقطات تظهر السفيرة الإسرائيلية تسيبي حوتوفيلي أثناء إجلائها تحت حراسة مشددة، وهي تحمل إكليل زهور، من مقر الجامعة على وجه الاستعجال، بينما يهتف مجموعة من المتظاهرين مخاطبين إياها بالقول: "ألا تخجلين من نفسك؟".

🚨 | NEW: Israeli ambassador Tzipi Hotovely fleeing the London School of Economics



pic.twitter.com/fh4GxnCDS3 — Politics For All (@PoliticsForAlI) November 9, 2021

ونظمت المظاهرة احتجاجا على حضور السفيرة الإسرائيلية للفعالية الحوارية التي دعت إليها نقابة طلابية مرموقة، ما استدعى معارضة شديدة من قبل منظمات مؤيدة للقضية الفلسطينية وأخرى حملت الجامعة المسؤولية عن "منح منصة للعنصرية".

وحمل المتظاهرون السفيرة الإسرائيلية المسؤولية عن "الدفاع عن الاستعمار الاستيطاني والتورط في الخطاب المعادي للإسلام وتأييد العنصرية ضد الفلسطينيين".

وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع حوتوفيلي على خلفية الحادث، قائلا: "تمثل مكافحة محاولات تجريد إسرائيل عن شرعيتها ومعاداة السامية جزءا من مهمتنا، ولا يزال دبلوماسيونا في مقدمة هذا الصراع".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل" + vesty.co.il