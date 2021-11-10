حزب "العمل": سنعارض خطة بناء مستوطنات جديدة في غور الأردن

انضمت رئيسة حزب "العمل" وزيرة المواصلات، ميراف ميخائيلي، إلى زملائها بالكنيست من حزب "ميرتس"، قائلة إن حزبها سيعارض خطة وزير الإسكان لبناء مستوطنات جديدة في منطقة غور الأردن.

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وقالت ميخائيلي خلال الاجتماع الأسبوعي لحزب "العمل" في الكنيست، الاثنين الماضي: "سنعارض أي مبادرة ستمنع اتفاق [سلام] دبلوماسي في المستقبل".

في غضون ذلك، قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومر بارليف، الذي يشرف على عمل الشرطة، إن عنف المستوطنين واستفزازاتهم وصل مؤخرا إلى مستويات جديدة ومقلقة بعد توثيق عدد من الحالات التي وقف فيها الجنود مكتوفي الأيدي ولم يحركوا ساكنا.

وأضاف: "المشاهد التي رأيناها من أفعال شباب المستوطنين، والقوات التي تقف في الجوار دون أن تفعل شيئا، لا يمكن التسامح معها في بلد ديمقراطي".

زأعلن وزير الإسكان الإسرائيلي، زئيف إلكين، من حزب الأمل الجديد اليميني، في أكتوبر الماضي عن خطة لمضاعفة عدد المنازل في غور الأردن، من أجل الوصول إلى 3000 أسرة تعيش في المنطقة بحلول عام 2026. وقال إلكين في ذلك الوقت إن وزارته تخطط لاستثمار 224 مليون شيكل (70 مليون دولار) لبناء 1500 منزل جديد في 21 مستوطنة في الضفة الغربية. ولم تتم المصادقة بعد على خطة البناء من قبل السلطات المختصة.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل