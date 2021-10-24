إسرائيل تعلن خطة لبناء أكثر من 1.3 ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية

أعلنت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد أنها تعتزم بناء أكثر من 1.3 ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية اليوم الأحد أنها نشرت مناقصات لبناء 1355 وحدة سكنية جديدة في يهودا والسامرة (المصطلح الذي تستخدمه حكومة إسرائيل للإشارة إلى الضفة الغربية المحتلة).

ووفقا لبيان الوزارة، ستتوزع هذه الوحدات الاستيطانية الجديدة بين سبع مستوطنات منها "أرئيل" (729 وحدة) و"بيت إيل" (346 وحدة) و"إلكانا" (102 وحدتان).

وشدد وزير الإسكان الإسرائيلي زئيف إلكين، في معرض تعليقه على الخطة الجديدة، على أن "تعزيز الوجود اليهودي في يهودا والسامرة أمر أساسي في الرؤية الصهيونية".

في غضون ذلك، أكدت حركة "السلام الآن" المناهضة للاستيطان أن لجنة من المتوقع أن تنعقد الأربعاء القادم للموافقة على بناء 2800 وحدة سكنية جديدة في الضفة، وكان أكثر من نصف هذه الوحدات قد حصل على الموافقة النهائية، ما يعني أن أعمال البناء قد تبدأ العام المقبل.

كما لفتت المنظمة إلى أن إسرائيل تعتزم أيضا الموافقة على بناء 1.6 ألف وحدة سكنية جديدة للفلسطينيين في الضفة.

المصدر: "فرانس برس" + "أسوشيتد برس"