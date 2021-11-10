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الإمارات تعلن عن هدف زيارة وزير خارجيتها إلى دمشق ولقائه بالأسد

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الإمارات تعلن عن هدف زيارة وزير خارجيتها إلى دمشق ولقائه بالأسد
RT
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علق أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات على زيارة وزير خارجية بلاده عبد الله بن زايد إلى دمشق، مشيرا إلى أن "الإمارات تواصل بناء الجسور ووصل ما انقطع".

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ولفت قرقاش في تغريدة على حسابه في "تويتر" إلى أن هدف بلاده من مواصلة "بناء الجسور وتعزيز العلاقات ووصل ما قُطع"، يتمثل في الحرص "على البعد العربي وتجنيب المنطقة المزيد من الاحتقان والصراعات المستمرة".

وكان وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد قد وصل يوم الثلاثاء إلى دمشق في زيارة هي الأولى منذ أكثر من عشر سنوات.

واستقبل الرئيس السوري بشار الأسد وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، وبحث الجانبان "العلاقات الثنائية وتطوير التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك"، فيما نقلت الرئاسة السورية عن الوزير الإماراتي استعداد أبوظبي لدعم جهود الاستقرار في سوريا.

المصدر: تويتر + RT

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