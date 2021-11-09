ماكرون: فرنسا ستبني مفاعلات نووية جديدة لتقليل الاعتماد على إمدادات الطاقة الأجنبية

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستبني مفاعلات نووية جديدة لتقليل اعتمادها على دول أجنبية في إمدادات الطاقة، في وقت تواجه أوروبا ارتفاعا في فواتير الغاز والكهرباء.

إقرأ المزيد

وفي كلمة وجهها إلى الفرنسيين عبر التلفزيون، قال ماكرون إنه يريد أن تسرّع فرنسا تصنيع مكونات تكنولوجية رئيسية داخل البلاد، لتقليص اعتمادها على مثيلاتها من الولايات المتحدة وآسيا.

المصدر: "رويترز"