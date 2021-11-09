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ماكرون: فرنسا ستبني مفاعلات نووية جديدة لتقليل الاعتماد على إمدادات الطاقة الأجنبية

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ماكرون: فرنسا ستبني مفاعلات نووية جديدة لتقليل الاعتماد على إمدادات الطاقة الأجنبية
Reuters الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستبني مفاعلات نووية جديدة لتقليل اعتمادها على دول أجنبية في إمدادات الطاقة، في وقت تواجه أوروبا ارتفاعا في فواتير الغاز والكهرباء.

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وفي كلمة وجهها إلى الفرنسيين عبر التلفزيون، قال ماكرون إنه يريد أن تسرّع فرنسا تصنيع مكونات تكنولوجية رئيسية داخل البلاد، لتقليص اعتمادها على مثيلاتها من الولايات المتحدة وآسيا.

المصدر: "رويترز"

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