إيران تدرس شراء عقار كورونا من الولايات المتحدة

أعلنت إيران أنها تدرس شراء عقار كورونا من شركة "فايزر" الأمريكية، في حال أثبت فعاليته في العلاج من الفيروس.

وقال مسؤول اللجنة العلمية للمجلس الوطني لمكافحة كورونا حميد رضا جماعاتي على هامش الاجتماع الـ48 للجنة: "ننتظر انتشار نتيجة البحوث العلمية بشأن دواء كورونا الأمريكي لتقديم طلب بشرائه من شركة "فايزر" في حال ثبتت فاعليته".

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وأضاف: "بعض الشركات الإيرانية تعمل على تطوير عقار "مولنوبيرافير" الذي يعتبر الدواء الوحيد المضاد لفيروس كورونا".

وتابع: نوصي بتطعيم كبار السن بالجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس بعد تلقيهم الجرعة الثانية".







المصدر: "تسنيم"