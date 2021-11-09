إيطاليا تسجل 6032 إصابة و68 وفاة جديدة بفيروس كورونا
Reuters Remo Casilli
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rp5e
أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 6032 إصابة بكورونا ارتفاعا من 4197 أمس، و68 وفاة مقابل 32 أمس.
وسجلت إيطاليا 4.82 مليون إصابة و132491 وفاة منذ تقشي المرض فيها في فبراير من العام الماضي، وهي ثاني أكبر حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا والتاسعة على مستوى العالم.
المصدر: "رويترز"
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.