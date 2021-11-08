إيطاليا تسجل 4197 إصابة و32 وفاة بفيروس كورونا
Reuters YARA NARDI
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أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 4197 إصابة بكورونا اليوم مقابل 5822 أمس، و32 وفاة مقابل 26.
وبلغ إجمالي الإصابات حتى الآن 4.81 مليون حالة.
وسجلت إيطاليا 132423 وفاة مرتبطة بـ"كوفيد-19" منذ ظهوره في فبراير العام الماضي، في ثانية أعلى حصيلة وفيات في أوروبا بعد بريطانيا وتاسع أعلى حصيلة في العالم.
المصدر: "رويترز"
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