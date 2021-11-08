إيطاليا تسجل 4197 إصابة و32 وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 4197 إصابة بكورونا اليوم مقابل 5822 أمس، و32 وفاة مقابل 26.

وبلغ إجمالي الإصابات حتى الآن 4.81 مليون حالة.

وسجلت إيطاليا 132423 وفاة مرتبطة بـ"كوفيد-19" منذ ظهوره في فبراير العام الماضي، في ثانية أعلى حصيلة وفيات في أوروبا بعد بريطانيا وتاسع أعلى حصيلة في العالم.

المصدر: "رويترز"