 
مباشر
عاجل
مصدر لـRT: وصول طائرة إماراتية إلى مطار دمشق تضم وفدا رفيع المستوى

لافروف: نأمل ألا تسمح "طالبان" بانتشار التهديدات خارج حدود أفغانستان

أخبار العالم

لافروف: نأمل ألا تسمح
Sputnik Sergey Karpukhin
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rp1d

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن أمل موسكو بأن تنجح حركة "طالبان" في إعادة الوضع في أفغانستان إلى استقراره ومنع انتشار التهديدات خارج حدود البلاد.

إقرأ المزيد
لافروف: المهمة الرئيسية بالنسبة لنا هي استقرار دول آسيا الوسطى
لافروف: المهمة الرئيسية بالنسبة لنا هي استقرار دول آسيا الوسطى

وقال لافروف في أعقاب لقاء أجراه اليوم الثلاثاء مع وزير خارجية دولة الفاتيكان، رئيس الأساقفة بول ريتشارد غالاهير: "لدينا مواقف مشتركة إزاء التسوية الأفغانية. نعول على تحقيق جميع الخطوات المعلنة من قبل طالبان، بما في ذلك إعادة الوضع في البلاد إلى استقراره ومحاربة الإرهاب وتهريب المخدرات ومنع انتقال النزاعات إلى دول الجوار".

وأضاف الوزير أن موسكو تأمل أيضا في ضمان أن تقام في أفغانستان حكومة شاملة تضم ممثلي جميع المكونات السياسية والعرقية للمجتمع الأفغاني.

 

المصدر: "نوفونسي"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا