وزارة الدفاع الروسية: أسطولنا يتابع تحركات السفن الحربية الأمريكية في البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أسطول البحر الأسود يتابع تحركات القطع البحرية للولايات المتحدة في مياه البحر.

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وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء: "ينفذ أسطول البحر الأسود مجموعة من الإجراءات لمراقبة تحركات السفن التابعة للقوات البحرية الأمريكية في مياه البحر الأسود".

وأشار البيان إلى أن مدمرة "بورتر" الحاملة للصواريخ الموجهة دخلت مياه البحر الأسود في 30 أكتوبر، وانضمت إليها في 3 نوفمبر ناقلة "جون لينثال"، قبل وصول سفينة القيادة "ماونت ويتني" إلى البحر الأسود في 4 نوفمبر.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أكد مؤخرا أن سفنا تابعة لحلف الناتو ودول أخرى من المنطقة، تدخل البحر الأسود بأسلحة دقيقة بعيدة المدى.

وذكر الوزير أن الولايات المتحدة والبلدان المتحالفة معها تحاول بهذا الشكل اختبار مدى مناعة ساحل البحر الأسود وحدود روسيا الجنوبية.

المصدر: "نوفوستي"