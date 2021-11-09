البنتاغون: على الصين أن تساعد في توجيه كوريا الشمالية نحو نزع السلاح النووي

أعلن المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، أمس الاثنين، أن الصين لديها القدرة على المساعدة في توجيه كوريا الشمالية نحو حل دبلوماسي لنزاع السلاح النووي.

وقال كيربي إن إحدى الطرق التي تتبعها الصين للقيام بذلك هي التنفيذ الصادق لعقوبات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة على الشمال.

وذكر في إحاطة صحفية يومية أن الصين لها نفوذا في بيونغ يانغ ونحن جميعا، المجتمع الدولي نود أن نراها تستخدم هذا النفوذ بطريقة بناءة في تنفيذ العقوبات المفروضة المطبقة بالفعل في ظل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقال كيربي: "أنا لا أعتقد أن لديهم سيطرة مطلقة على كوريا الشمالية، وأفهم أن هناك بعض التوترات أيضا". وأضاف "ولكنهم لم يستخدموا النفوذ الذي لديهم لمحاولة توجيه بيونغ يانغ إلى مسار أفضل وأكثر استدامة وموجه نحو الدبلوماسية ونحو نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية".

وذكر أن إدارة بايدن أظهرت رغبتها في مواصلة الحوار والدبلوماسية مع كوريا الشمالية للبحث عن طريقة دبلوماسية لإنهاء أو نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية وشبه الجزيرة الكورية، مشيرا إلى أنه حتى الآن، لم تظهر بيونغ يانغ أي اهتمام للتحرك في هذا الاتجاه.

وتأتي هذه التصريحات بعد سلسلة من التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية، التي أثارت إدانات شديدة في الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى.

المصدر: يونهاب