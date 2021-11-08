 
مباشر

بايدن: نفذنا الخطوات التي بحثناها مع بوتين

أخبار العالم

بايدن: نفذنا الخطوات التي بحثناها مع بوتين
Reuters EVELYN HOCKSTEIN
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rovo

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة نفذت الخطوات التي بحثها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمكافحة الجريمة في الفضاء السيبراني.

وقال بايدن في بيان له يوم الاثنين: "عندما التقيت الرئيس بوتين في يونيو، أكدت بوضوح أن الولايات المتحدة ستتخذ خطوات لمحاسبة المجرمين في المجال السيبراني، ونفذنا ذلك اليوم".

وأضاف بايدن أن واشنطن ستبذل قصارى جهدها لمحاربة النشاط الخبيث في المجال السيبراني وتبييض الأموال والتلاعب بالعملات الرقمية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستتعاون مع دول أخرى لمحاربة المجرمين الذين يشنون الهجمات السيبرانية.

إقرأ المزيد
واشنطن بصدد اتهام مواطنين روسي وأوكراني بالابتزاز الإلكتروني
واشنطن بصدد اتهام مواطنين روسي وأوكراني بالابتزاز الإلكتروني

وأكد أن إدارته ستواصل "استخدام كافة الأدوات المتاحة لحماية المصالح الأمريكية من المخاطر السيبرانية".

ويأتي ذلك على خلفية اتهام الولايات المتحدة مواطنين روسي وأوكراني بضلوعهما في هجمات سيبرانية على الشركات الأمريكية لغرض الابتزاز، وإدراجهما على قائمة العقوبات الأمريكية.

وتجدر الإشارة إلى أن محاربة الهجمات السيبرانية وجماعات الهاكرز التي تنفذها، توسطت القضايا الرئيسية التي بحثتها قمة الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن في جنيف في يونيو الماضي.

المصدر: نوفوستي

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا