واشنطن بصدد اتهام مواطنين روسي وأوكراني بالابتزاز الإلكتروني

تخطط السلطات الأمريكية لتوجيه اتهامات بالقرصنة الإلكترونية لغرض الابتزاز للمواطنين الأوكراني ياروسلاف فاسينسكي، والروسي يفغيني بوليانين بالابتزاز السيبراني، حسب CNN اليوم الاثنين.

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وحسب الشبكة فإن الشخصين المذكورين ينتميان لمنظمة "ريفيل" (REvil) الإجرامية المتخصصة في القرصنة الإلكترونية بهدف الابتزاز.

ويتوقع أن توجه وزارة العدل الأمريكية اليوم الاثنين الاتهام إليهما بالتآمر بهدف الاحتيال وغسل الأموال.

وذكرت CNN أن أجهزة الأمن الأمريكية صادرت في إطار تحقيقاتها 6 ملايين دولار كان من المقرر أن يتعاطاها فاسينسكي وبوليانين كفدية.

وتشتبه الولايات المتحدة بضلوع فاسينسكي الذي تم اعتقاله في بولندا في أكتوبر الماضي، في زرع برمجيات خبيثة، بما في ذلك أثناء قيام الهاكرز من "ريفيل" باقتحام شركة "كاسيا" الأمريكية في يوليو الماضي، ما أسفر عن تلويث أكثر من 1,5 ألف منظمة عبر العالم.

وينتظر فاسينسكي (22 عاما) تسليمه إلى الولايات المتحدة، فيما لا يزال الروسي بوليانين (28 عاما) حرا طليقا.

المصدر: "تاس"