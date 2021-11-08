وزارة الوحدة: سيئول تواصل مراقبة تحركات جيش بيونغ يانغ

أعلنت كوريا الجنوبية أنها تراقب عن كثب تحركات جيش كوريا الشمالية على خلفية مسابقة المدفعية بالذخيرة الحية التي نظمتها بيونغ يانغ مؤخرا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الوحدة لي جونغ-جو: "بدلا من الحكم مسبقا على نوايا كوريا الشمالية، ستراقب الحكومة عن كثب التحركات ذات الصلة".

وأضافت: "الشمال أجرى أنواعا مختلفة من التدريبات العسكرية، بما في ذلك مسابقات المدفعية ومسابقات للقوات الخاصة".

ونوهت، إلى أن "زعيم كوريا الشمالية كان يتفقد التدريبات شخصيا في كثير من الأحيان، لكن لم ترد أي تقارير من وسائل الإعلام التي تديرها الدولة في بيونغ يانغ أنه فعل ذلك هذا العام".

من جهتها، قالت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، إنه "ليس لديها بيان رسمي لإصداره فيما يتعلق بالتقرير الأخير عن التدريبات العسكرية لكوريا الشمالية".

بدورها، ذكرت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية، أن "التدريبات عقدت بمشاركة وحدات المدفعية الفرعية، تحت قيادة القوات الميكانيكية على جميع المستويات في الجيش".

وأضافت: "كبار الجنرالات بالجيش أجروا معاينة ميدانية للمسابقة"، ولكن "لم يتم ذكر الزعيم كيم جونغ أون" في التقرير، مما يشير إلى عدم حضوره.

المصدر: "يونهاب"