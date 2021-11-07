قوات كورية شمالية تجري مسابقة بنيران المدفعية

أفادت وسائل إعلام كوريا الشمالية بأن القوات المؤللة بالبلاد أجرت مسابقة بنيران المدفعية يوم السبت، في إطار جهود تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن التدريبات تأتي "في وقت يسود فيه الحماس للخضوع لتدريب مكثف في صفوف الجيش الشعبي الكوري لإحداث طفرة جديدة في تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد تحت راية الدفاع عن النفس".

وتأتي التدريبات في الوقت الذي تتزايد فيه شكاوى كوريا الشمالية مما تعتبرها ازدواجية المعايير، حيث تقابل أنشطتها العسكرية بانتقادات دولية في حين أن تدريبات مماثلة لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة لا تواجه أي انتقاد.

ويرى المراقبون أن بيونغ يانغ تسعى لتطبيع أنشطتها الدفاعية بهدف الحصول في نهاية المطاف على قبول دولي لأسلحتها النووية وترساناتها من الصواريخ البالستية، التي أصدر مجلس الأمن الدولي قرارات لفرض عقوبات بشأنها.

ويجري نشر الكثير من قوات المدفعية التقليدية لكوريا الشمالية على طول الحدود المحصنة مع كوريا الجنوبية، حيث لديها مدى للوصول إلى العاصمة سيئول المكتظة بالسكان.

المصدر: رويترز