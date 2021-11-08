الرئيس البولندي يدعو إلى اجتماع عاجل بسبب الوضع على الحدود
Sputnik
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دعا رئيس بولندا أنجي دودا إلى عقد اجتماع عاجل لبحث الوضع على حدود بلاده مع بيلاروس.
ويجري اللقاء بمشاركة رئيس الوزراء وقادة الهيئات الأمنية والمؤسسات في الجمهورية.
قبل ذلك تم الإعلان، أن قوات الأمن البولندية تصدت ومنعت محاولة اقتحام الحدود مع بيلاروس، من قبل المهاجرين جنوب المعبر الحدودي في كوزنيتسا.
وأكد الجانب البولندي، أن الوضع لا يزال تحت السيطرة.
المصدر: نوفوستي
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