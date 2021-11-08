الداخلية البولندية: قوات الأمن تمنع المهاجرين من اقتحام الحدود

قالت وزارة الداخلية البولندية، إن قوات الأمن تصدت ومنعت محاولة اقتحام الحدود من قبل المهاجرين من الجانب البيلاروسي.

وأضافت الوزارة، في بيانها: "أحبطت الهيئات الأمنية البولندية محاولة لاختراق الحدود بالقوة على الجانب البولندي من قبل المهاجرين جنوب المعبر الحدودي في كوزنيتسا. الوضع لا يزال تحت السيطرة".

ونشرت الداخلية البولندية على حسابها في تويتر عدة مقاطع فيديو، تظهر مجموعة كبيرة من المهاجرين يحاولون اختراق الحدود. وتصدت لهم قوات حرس الحدود البولنديين بدعم من الجيش.

وحاول المهاجرون غير الشرعيين الذين اقتحموا الحدود تخطي سياج الأسلاك الشائكة بمساعدة الوسائل المتوفرة لديهم - العصي وجذوع الأشجار، وألقوا الحجارة على حرس الحدود البولنديين. تمكنوا من هدم عدة أقسام من السياج. وردا على ذلك، استخدمت قوات الأمن البولندية الغاز المسيل للدموع.

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في وقت سابق، قال ممثل عن حرس الحدود البولندي، إن قوات الأمن البيلاروسية وجهت قافلة من عدة آلاف من المهاجرين ليس إلى نقطة التفتيش مع بولندا، بل باتجاه الحدود في الغابة.

المصدر: نوفوستي