إخلاء جامعتين في نيويورك بعد تحذيرات من وجود قنابل

أخلت جامعتان في نيويورك بعض مرافقهما يوم الأحد بعد تلقي تهديدات بوجود قنابل داخل عدة مبان جامعية.

وفي سلسلة تغريدات طلبت جامعة "كورنيل" في إيثاكا من الطلاب والموظفين مغادرة بعض مباني الجامعة وتجنب الحرم الجامعي المركزي بعد أن تلقت الشرطة تحذيرا عبر الهاتف من قنابل في تلك المباني.

CornellALERT for the Ithaca campus: Avoid central campus. Evacuate areas in or nearby the Law School, Goldwin Smith, Upson Hall and Kennedy Hall. Additional information will be provided as it becomes available. — Cornell University (@Cornell) November 7, 2021

وقالت صحيفة "كولومبيا سبيكتاتور" الطلابية إن جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك التي تضم 31 ألف طالب أخلت أيضا ثلاثة مبان بعد أن تلقت تحذيرات من وجود قنابل.

وأفادت الصحيفة في تغريدة على "تويتر" "تنصح الجامعة الناس بالابتعاد عن تلك المباني حتى إشعار آخر".

المصدر: رويترز