اليابان تسجل صفر وفيات بفيروس كورونا

أعلنت السلطات اليابانية، أنها لم تسجل حالة وفاة بسبب فيروس كورونا لأول مرة منذ أكثر من عام وثلاثة أشهر، وفقا للإحصاءات الرسمية.

وأشارت إلى أن "آخر مرة سجلت فيها زيادة صفرية في الوفيات في اليابان في أغسطس من العام الماضي، مؤكدة أنه "خلال اليوم الماضي، تم الكشف عن 126 حالة إصابة جديدة فقط بفيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد التي يبلغ عدد سكانها ما يقرب من 126 مليون شخص، بما في ذلك 21 في طوكيو".

وأكدت أن "هناك 100 مصاب في حالة حرجة في وحدات العناية المركزة في جميع أنحاء البلاد".

وسجلت اليابان أكثر من 1.72 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا، و18309 حالة وفاة، فيما تعافى أكثر من 1.7 مليون شخص من المرض.

وتلقى أكثر من 98.4 مليون شخص "77.8% من السكان" جرعة واحدة على الأقل من لقاح فيروس كورونا، فيما تلقى أكثر من 92.5 مليون شخص "73.1% من السكان" جرعتين من اللقاح.

المصدر: "تاس"