اليابان.. تسجيل عدد قياسي من إصابات كورونا

أفادت وكالة "كيودو" اليابانية بتسجيل 277 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يعتبر حصيلة يومية قياسية لعدد المصابين في البلاد.

وأشارت معطيات السلطات اليابانية إلى أن عدد المصابين الجدد خلال يوم واحد تجاوز الـ 270 حالة للمرة الأولى.

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وبلغ إجمالي عدد المصابين بكورونا في البلاد 3482 شخصا، وذلك مع حساب الأشخاص الـ 712 الذين كانوا على متن سفينة "Diamond Princess" التي كانت تحت العزل الصحي في ميناء يوكوهاما لأكثر من شهر ونصف الشهر.

وبلغ عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في اليابان 83 شخصا منذ بدء انتشار الفيروس.

المصدر: نوفوستي