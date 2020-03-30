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اليابان تتجه لتوسيع حظر الدخول بسبب كورونا

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اليابان تتجه لتوسيع حظر الدخول بسبب كورونا
Reuters EDGARD GARRIDO
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ذكرت صحيفة "أساهي" اليوم الاثنين، أن اليابان ستوسع حظر الدخول ليشمل الوافدين من الولايات المتحدة والصين وكوريا الجنوبية ومعظم دول أوروبا، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.

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وقالت الصحيفة اليابانية نقلا عن مصادر حكومية، إن الحكومة قد تفرض أيضا حظرا على دخول الوافدين من بعض الدول في جنوب شرق آسيا وإفريقيا أو السفر إليها.

وتجاوز عدد الإصابات المسجلة في اليابان حتى أمس الأحد 1700، فيما بلغت حصيلة الوفيات 55.

وطالب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي مواطنيه السبت بالامتناع عن الاجتماعات غير الضرورية، محذرا من أن الإصابة بفيروس كورونا قد تتفاقم إذا تخلى الناس عن حذرهم، ولم يتخذوا إجراءات احتواء مناسبة.

المصدر: "رويترز"

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