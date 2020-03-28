اليابان تخشى من جائحة كورونا طويلة الأمد

طالب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي مواطنيه بالامتناع عن الاجتماعات غير الضرورية، وقال إن الإصابة بفيروس كورونا قد تتفاقم إذا تخلى الناس عن حذرهم ولم يتخذوا إجراءات احتواء مناسبة.

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وقال آبي إن حكومته ستقدم حافزا اقتصاديا كبيرا لم يسبق له مثيل سيشمل مدفوعات نقدية للأسر والشركات الصغيرة التي تضررت من تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وأضاف آبي في مؤتمر صحفي "سنطرح حزمة تحفيز بحجم لم يسبق له مثيل يتجاوز الحزمة التي جرت بعد أزمة ليمان"، مؤكدا أن الحزمة ستتضمن إجراءات مالية ونقدية وضريبية.

وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية ذكرت في وقت سابق من اليوم، أن طوكيو سجلت أكثر من 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أكبر زيادة يومية بعدد الإصابات منذ بداية الأزمة.

المصدر: "رويترز"