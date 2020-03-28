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"رويترز": عدد الوفيات بكورونا في ألمانيا يبلغ 325 وحصيلة الإصابات 48582

طوكيو تسجل أكثر من 50 إصابة جديدة بكورونا

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طوكيو تسجل أكثر من 50 إصابة جديدة بكورونا
Reuters ISSEI KATO
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ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية اليوم السبت، أن طوكيو سجلت أكثر من 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أكبر زيادة يومية بعدد الإصابات منذ بداية الأزمة.

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وطلبت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي من سكان العاصمة والمناطق المحيطة بها تجنب الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى حتى 12 أبريل، وذلك في أعقاب زيادة حالات الإصابة بالعدوى، التي قالت إنها جعلت طوكيو قريبة من إعلان حالة الطوارئ.

وفي وقت سابق حذرت يوريكو كويكي أهالي المدينة من الخروج للاحتفال بأزهار الربيع كما هي العادة، وحثتهم على تأجيل مثل هذه الاحتفالات إلى العام المقبل وسط مخاوف من حدوث قفزة كبيرة في الإصابات.

المصدر: "رويترز"

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